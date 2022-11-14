Отключение отопления в Иркутске 15 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 15 ноября анонсировал оператор теплосетей города. В компании принесли извинения за неудобства и сразу успокоили: причиной стала не авария, а плановые работы.

Отключение отопления в Иркутске 15 ноября

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Тельмана, 53 и Рабочая,17. В Свердловском округе отключение связано с проведение работ в рамках подключения новой очереди строительства по улице Пушкина, - рассказали о планах на ближайшие сутки в пресс-службе компании.

Таким образом, отключение отопления в Иркутске 15 ноября затронет улицы трех округов: Ленинского, Свердловского и Правобережного. В Ленинском округе тепла не будет только в одном доме по улице Тельмана, больше всего домов отключат в Свердловском округе.

Батареи будут холодные с утра до вечера. Подробнее можно узнать в таблицах, предоставленных оператором теплосетей.