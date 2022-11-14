В ЗС готовы провести дополнительную сессию для уточнения бюджета Иркутской области на 2022 год

Депутаты ЗакСобрания готовы провести дополнительную сессию в ноябре для уточнения бюджета текущего года.

Депутаты продолжают работу над бюджетом этого года. ЗС готово провести дополнительную сессию в ноябре, чтобы внести изменения по его уточнению. Спикер Александр Ведерников пояснил, что об этом просили мэры и председатели дум муниципальных территорий.

- Мы четко пониманием, какие объекты требуют дополнительного финансирования из-за того, что подорожали стройматериалы, или провести еще работы, чтобы ввести в эксплуатацию детсады и школы. Направленные в правительство области наши предложения услышаны губернатором и принято решение о внесении изменений в бюджет этого года, - рассказал Александр Ведерников.

В ближайшее время в Законодательное Собрание должен поступить проект закона с изменениями в бюджет. Его планируется оперативно рассмотреть на сессии в конце ноября.

Александр Ведерников пояснил, что на сессии 16 ноября депутаты также рассмотрят в первом чтении бюджет на 2023 год и два последующих.

Кроме этого, вопросы сессии депутаты обсудили с председателем правительства. Речь шла об увеличении поддержки муниципалитетов, в том числе, в виде дотаций на выравнивание местных бюджетов.