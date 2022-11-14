Бюджет Иркутска 2023-2025 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дума Иркутска утвердила бюджет города 2023-2025 годов. На следующий год запланировали получить доходы в более чем 28 миллиардов рублей. При этом расходы превысят пополнения казны на четыреста миллиона рублей. Основная часть расходов пойдет на соцподдержку населения и строительство важных объектов. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Болотов в официальном ТГ-канале.

Бюджет Иркутска 2023-2025

По словам главы администрации, 14,4 миллиарда рублей доходов города - это трансферы из областного бюджета. Правительство выделяло деньги городу на строительство четырех дорог, которое уже успели закончить в 2022 году. Сейчас важным вопросом стало строительство школ, на реализацию проектов по образованию направят 12,3 миллиарда рублей. Часть денег пойдет на проведение антитеррористических мероприятий в рамках базового уровня готовности в регионе.

Таким образом, бюджет Иркутска 2023-2025 годов все еще находится в дефиците - он составил 430 миллионов рублей, это 3,1%.

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