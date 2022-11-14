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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:54

Утверждена повестка сессии Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября

Главным вопросом сессии станет рассмотрение бюджета на 2023 год
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Утверждена повестка Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября.

Утверждена повестка Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября.

Коллегия Законодательного Собрания Иркутской области утвердила проект повестки 60-й сессии, которая пройдет 16 ноября. В повестку включено более 20 вопросов. Главным вопросом станет обсуждение в первом чтении закона об областном бюджете на 2023 год, а также 2024 и 2025 годов.

Ранее основные параметры бюджета были рассмотрены на публичных слушаниях, а также на совместном заседании в областном парламенте. Законопроект подробно обсуждался и на заседаниях профильных комитетов и комиссий ЗС.

На повестке сессии и вопросы в сфере государственного строительства и социально-культурного законодательства. Так, в окончательном чтении планируется рассмотреть законопроекты, которые касаются преобразования двух рабочих поселков на севере Иркутской области в сельские поселения – Кунерма в Казачинско-Ленском районе и Шестаково в Нижнеилимском районе. Также парламентарии рассмотрят законопроект о организации и развитии системы экологического образования и о порядке обеспечения детей-сирот жильем.

А правительственный час будет посвящен проблемам и развитию физической культуры и спорта в Иркутской области. Будут принято также постановление о рекомендациях, выработанных по итогам правительственного часа «Проблемы и перспективы развития системы среднего профессионального образования в Иркутской области», который прошел в октябре.