Утверждена повестка сессии Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября

Утверждена повестка Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября.

Коллегия Законодательного Собрания Иркутской области утвердила проект повестки 60-й сессии, которая пройдет 16 ноября. В повестку включено более 20 вопросов. Главным вопросом станет обсуждение в первом чтении закона об областном бюджете на 2023 год, а также 2024 и 2025 годов.

Ранее основные параметры бюджета были рассмотрены на публичных слушаниях, а также на совместном заседании в областном парламенте. Законопроект подробно обсуждался и на заседаниях профильных комитетов и комиссий ЗС.

На повестке сессии и вопросы в сфере государственного строительства и социально-культурного законодательства. Так, в окончательном чтении планируется рассмотреть законопроекты, которые касаются преобразования двух рабочих поселков на севере Иркутской области в сельские поселения – Кунерма в Казачинско-Ленском районе и Шестаково в Нижнеилимском районе. Также парламентарии рассмотрят законопроект о организации и развитии системы экологического образования и о порядке обеспечения детей-сирот жильем.

А правительственный час будет посвящен проблемам и развитию физической культуры и спорта в Иркутской области. Будут принято также постановление о рекомендациях, выработанных по итогам правительственного часа «Проблемы и перспективы развития системы среднего профессионального образования в Иркутской области», который прошел в октябре.