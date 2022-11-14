Имена Олаф-Ливан, Марсель и Мэлс дали рожденным в 2022 году мальчикам Иркутской области

В Иркутской области рождается больше мальчиков, чем девочек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители Иркутской области дали необычные имена сыновьям, которые появились на свет в 2022 году. В ЗАГСе зарегистрировали рождение Мэлса, Витима, Гамлета, Ждана, Алмаза, Олафа-Ливана, Марселя и других. При этом самым популярным именем стал Артем, им назвали 501 ребенка.

- С начала этого года на свет появились 10 мальчиков с именем Трофим, 9 – с именем Лука, 8 – Ратмир, 7 – Марсель, 6 – с именем Доминик и Клим, по 5 – Булат, Остап, Савва, Саян. Редкими именами стали Мэлс, Витим, Енисей, Ждан, Гамлет, Натан, Радна, Алмаз, Буян, Рене, Максимус, Евсей, - рассказали в пресс-службе регионального ЗАГСа.

Всего за год родилось более 20 тысяч детей, половина из которых - мальчики. В Приангарье чаще рождаются именно сыновья, мужчин в регионе больше.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что следственный комитет разберется в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одной из школ села Новожилкино Усольского района. В социальных сетях появилась информация о том, что ученик получил травму руки, из-за которой пришлось ампутировать палец на левой руке.