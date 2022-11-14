Субсидию на авиаперевозки в 27 млн рублей получили две компании Иркутской области

Субсидии получили авиакомпании из разных регионов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе Росавиации сообщили о завершении отбора заявок на получение федеральных субсидий для осуществления авиаперевозок. Компании из разных регионов оставили запрос на компенсацию расходов, в том числе и организации из Иркутской области. Две компании - "ИрАэро" и "Ангара" получат деньги.

- За апрель-сентябрь 2022 года в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по данной программе субсидирования выплачено 91 млрд рублей. В целях реализации данной программы в ноябре текущего года будут осуществлены выплаты оставшейся суммы, выделенной субсидии, - объяснили в Росавиации.

"ИрАэро" получит 26,4 миллиона рублей субсидий как крупная фирма, а "Ангара" - 576 тысяч рублей. Недавно в силу вступило зимнее расписание международного аэропорта Иркутска, добавились новые рейсы в разные точки мира. На их осуществление требуются большие средства.