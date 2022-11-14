Отключение света в Иркутске 15 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 15 ноября затронет три округа города. Об этом предупредила ответственная энергосбытовая компания, объяснив, что перебои со светом будут плановыми. Специалисты проводят ремонт в сетях, чтобы не допустить аварий.

Отключение света в Иркутске 15 ноября

Электричества не будет в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах. Конечно, не полностью по всех, а лишь по некоторым улицам. Больше всего домов отключат в Правобережном округе: перебои будут по улицам Карла Маркса, Красногвардейском, Лесной, Фридриха Энгельса и других.

Отключение света в Иркутске 15 ноября пройдет в разное время по разным адресам. В некоторых домах электричества не будет с утра до вечера, в некоторых перебои продлятся всего час. Точную информацию по адресам можно посмотреть а таблицах, предоставленных компанией.

Отключение света в Иркутске 15 ноября

Отключение света в Иркутске 15 ноября

Отключение света в Иркутске 15 ноября