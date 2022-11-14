Отключение света в Иркутском районе 15 ноября. Фото: Иркутскэнергосбыт

Отключение света в Иркутском районе 15 ноября пройдет по некоторым адресам 11 населенных пунктов. Время отключение разное, в зависимости от места, но причина одна - плановые ремонтные работы. То же самое произойдет и в самом Иркутске по улицам трех округов. Об этом рассказали в компании, ответственной за сбыт электроэнергии.

Отключение света в Иркутском районе 15 ноября

- 15 ноября в некоторых домах населенных пунктов Иркутского района: Горный, Урик, Грановщина, Карлук, Тихоновка, Усть-Куда, Московщина, Заглик, Хомутово, Талька, Архангельское, а также некоторых СНТ, расположенных по Качугскому и Александровскому тракту, будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях, - пояснили в пресс-службе.

Точные адреса и время отключения света в Иркутском районе 15 ноября указано в таблицах компании. Всего перебои со светом будут в 11 населенных пунктах и СНТ.

Отключение света в Иркутском районе 15 ноября

Отключение света в Иркутском районе 15 ноября

Отключение света в Иркутском районе 15 ноября

Отключение света в Иркутском районе 15 ноября

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