Жителей Иркутской области попросили помочь подготовить выставку памяти Леонида Гайдая

Выставка пройдет 24 января Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава ОГКУ "Государственный архив Иркутской области" Семен Жабинский во время пресс-конференции предложил жителям региона принять участие в подготовке выставки к столетию Леонида Гайдая. От сибиряков нужны подлинные документы о творческой деятельности и жизни кинорежиссера.

Выставку сформируют из таких архивных документов, фотографий, афиш, писем и других вещей тех времен. Возможно, у кого-то остались памятные семейные снимки, на которых есть Гайдай. Принимать материалы будут до конца декабря 2022 года.

Напомним, Леонид Гайдай не родился в Иркутской области, но провел здесь юность и начал творческую карьеру. В 2023 году ему исполняется 100 лет, поэтому 24 января организуют памятную выставку.