Меморандум о развитии дорог Иркутской области обязал улучшить качество 85% трасс

Финансирование по нацпроекту остается прежним Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в официальном ТГ-канале о подписании меморандума о развитии дорог региона. Согласно документу, 85% региональных дорог, которые составляют транспортный каркас, должны соответствовать федеральным нормативам качества. Это 27 участков трасс, в общей сложности - 3,9 тысячи километров.

- В ближайшие годы федеральное финансирование по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" для Иркутской области останется на прежнем уровне – это 5 млрд рублей. Иркутская область также сохранит финансирование, таким образом общая сумма будет составлять 12 млрд рублей. Это позволит не снижать темпы и к 2027 году достичь поставленных показателей, - рассказал Кобзев.

Отметим, те дороги, которые не вошли в перечень трасс по нацпроекту, будут ремонтировать по другой, региональной программе. Уже сейчас в городах идут работы по дорогам в частных секторах.