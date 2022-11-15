15 ноября 2022 в Иркутске станет самым теплым за 10 лет метеонаблюдений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики во вторник обещают небольшой рекорд. Погода в Иркутске 15 ноября 2022 будет гораздо теплее климатической нормы, градусов на 10. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра обещают, что днем воздух в городе прогреется до +2…+4 градусов.

Погода в Иркутске 15 ноября 2022: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 15 ноября 2022: в городе переменная облачность, осадков не ожидается, - говорят метеорологи. – В областном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем действительно ждем температурные показатели в районе +2…+4.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме - составляет 723 миллиметра ртутного столба. Кстати, рекордсменом этот день станет, если градусники покажут +3. Если так случится, тогда это 15 ноября станет самым теплым пятнадцатым днем последнего осеннего месяца за последние 10 лет. А за всю историю метеонаблюдений самое теплое 15 ноября случилось в 1960-м году. Тогда было +6. А вот самое холодное в 1993-м. Тогда приморозило до -27.

Такова погода в Иркутске 15 ноября 2022.

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