Иркутские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 15 ноября 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Бурятии 15 ноября 2022 произошло в 08.24 утра. Координатами эпицентра поделились иркутские сейсмологи - это - 51.10 с.ш. 100.01 в.д., то есть недалеко от знаменитого озера Хубсугул. Однако движение земной коры могли ощутить жители соседней республики. Об этом сообщают сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Бурятии 15 ноября 2022: эпицентр находился в Монголии

Так, в поселке Монды в Тункинском районе и на местной сейсмостанции было 3 балла. В населенных пунктах Туран, Сорок зафиксированы толчки в 2-3 балла. Два балла было в Кырене и Орлике.

- Энергетический класс землетрясения в Бурятии 15 ноября 2022 составил 12.3, - поделились в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в Монголии. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Стоит отметить, что активность земной коры именно в районе озере Хубсугул, точнее в его акватории, 12 января прошлого года не на шутку напугала жителей Иркутска морозным утром в 05.34. Интенсивность в эпицентре тогда составила 8.7 балла, до столицы Иркутской области добрались 4-5 баллов. А после последовала череда афтершоков.

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