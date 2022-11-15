Иркутянин заплатит 3500 рублей штрафа за неповиновение полиции Фото: архив "КП"

Инспекторы ГИБДД задержали 26-летнего автомобилиста из Иркутска без водительского удостоверения за отказ проходить медицинское освидетельствование и везли его в отделение и суд, чтобы было принято решение, так как такие нарушения караются либо арестом на 10-15 суток, либо штрафом в 30 тысяч рублей.

Однако, мужчине это не понравилось и он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, толкался и пинал заднюю дверь автомобиля ногами.

- Поведение мужчины было расценено как «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» - это ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Во время заседания иркутянин признал свою вину частично.

- Да просто произошло какое-то недопонимание, - пояснил нарушитель. – Я волновался, «сдали нервы», тогда последние несколько дней были напряженными.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3500 рублей штрафа.

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