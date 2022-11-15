Глава СК России взял на контроль проверку в школе села Новожилкино Усольского района Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и промежуточных результатах доследственной проверки, которая проводится в школе села Новожилкино Иркутской области. Следователи рассматривают признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Об этом сообщают в пресс-службе Следкома России.

Как "КП"-Иркутск" рассказала мама пострадавшего подростка, ему пришлось ампутировать палец левой руки из-за травмы, полученной во время учебы. Также женщина считает, что ее 11-летний сын подвергается постоянной травле со стороны одноклассников.

По словам Оксаны Ковальчук, Савелий все еще проходит реабилитацию. Врачи не исключают, что в худшем случае придется удалить не только фалангу, но и весь палец.

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