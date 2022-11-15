Жители Иркутской области почувствовали землетрясение силой до 3 баллов 15 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 08:24 утра 15 ноября жителей Приангарья вновь разбудили подземные толчки. Эпицентр землетрясения расположен в районе монгольского озера Хубсугул. Однако "тряхнуло" сразу два российских региона: Иркутскую область и Бурятию. Об этом сообщают на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

- Энергетический класс землетрясения в Бурятии 15 ноября 2022 составил 12.3, - поделились в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сила подземных толчков в поселке Монды Тункинского района Бурятии достигла 3 баллов. Два балла ощущались в Кырене и Орлике. Для жителей Ангарска, Иркутска и Шелехова землетрясение ощущалось в 2 балла. О разрушениях и жертвах сообщений не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10-летний мальчик пропал без вести в Забайкалье, его ищут четвертый день. Мать обратилась в полицию лишь спустя два дня после исчезновения ребенка. (подробности)

Снимали с балкона спасатели: что стало с девочкой, которую заперли в квартире без еды в Иркутске. В Иркутске осудили мать, которая заперла 5-летнюю дочь в квартире. (подробности)

Кости под полами: жуткая находка испугала семью из Бурятии во время ремонта. 57 костей нашли жители Улан-Удэ во время ремонта в деревянном доме. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08