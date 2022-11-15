Губернатор Иркутской области и глава Автодора подписали меморандум о развитии дорог. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков поставили подписали меморандум о развитии автодорог региона. Согласно условиям документа, в течение пяти лет в порядок будет приведено 85% трасс общего пользования, входящих в опорную сеть страны. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Коллеги подтвердили, что в ближайшие годы федеральное финансирование по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» для Иркутской области останется на прежнем уровне – это пять миллиардов рублей, - отметил Игорь Кобзев. - Иркутская область также сохранит финансирование, таким образом общая сумма будет составлять 12 миллиардов рублей. Это позволит не снижать темпы и к 2027 году достичь поставленных показателей.

Напомним, в 2018 году трасса «Вилюй», которая соединяет Иркутскую область и Якутию, была признана одной из самых опасных федеральных дорог России. Также на ее состояние в Усть-Кутском районе поступает много жалоб от автомобилистов. Особенно проблемным является участок с 65-го по 100-ый километр. Она разбита тяжелой техникой. Необходим капитальный ремонт, который планируют провести в ближайшие годы.

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