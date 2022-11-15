Стоимость жилья в Иркутской области выросла на 4,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске вновь выросли цены на жилые квадратные метры. Так, в 3 квартале 2022 года приобрести квартиру на первичном рынке обойдется в 103 344 рубля за 1 кв. м общей площади. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 4,6%, в том числе на квартиры среднего качества – на 5,7%, улучшенного качества – на 4,2%, - уточнили специалисты.

На вторичке цена 1 кв. м выросла до 86 743 рубля. То есть по сравнению с прошлым кварталом этот показатель увеличился на 0,7%.

Напомним, к концу октября 2022 года в Иркутске снова увеличились цены на аренду жилья. Если 3 октября "КП-Иркутск" писала о том, что средняя стоимость "однушки" для съема перевалила за 15 тысяч рублей, то к началу ноября она стоит уже больше 20 тысяч рублей. Средняя цена за "однушку" составила 21,8 тысячи рублей, прирост - 4,2%.

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