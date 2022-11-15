Исторический фильм с актрисой из Бурятии стал лидером российского кинопроката. Фото: Централ Партнершип.

«Сердце пармы» – новый исторический фильм по роману Алексея Иванова. Дорогой и эффектный. В прокат вышел только в начале октября и только в первые выходные собрал 136 миллионов рублей. Главную женскую роль в картине, ведьму Тичерть (Тиче), исполнила актриса русского драматического театра им. Бестужева города Улан-Удэ Елена Ербакова.

По последним данным, блокбастер стал в России абсолютным рекордсменом и в шестой раз подряд возглавил бокс-офис. Общая сумма кассовых сборов по результатам 39 дней - 771,3 млн рублей.

Также известно, что в кинотеатрах фильм с бурятской актрисой в главной роли посмотрели 2,6 млн человек. «Сердце пармы» занял второе место среди самых кассовых премьер 2022 года. Лидером в рейтинге остается голливудский экшен «Анчартед: На картах не значится».

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