Больше половины бюджета Иркутска в 2023 году будет направлена на социальную сферу. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Голосование по бюджету на 2023 год и плановый период 2023-2025 годов состоялось на внеочередном заседании Думы города Иркутска. Документ был принят единогласно.

– Как и прежде, для администрации и Думы города самый главный приоритет – это комфорт горожан. Поэтому мы продолжаем работать над строительством новых детских садов и школ, ремонтировать дороги, обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – При поддержке правительства области в текущем году Иркутск перешагнул 30-миллиардный бюджет, получил дополнительное финансирование на ремонт четырех дорог, строительство объектов социальной сферы, а также выполнение глобальных задач, связанных с развитием инженерной инфраструктуры. Реализация этих проектов – пример настоящей командной работы, в которую сегодня включен каждый житель нашего города.

Доходная часть бюджета в следующем году снизится и составит 28 млрд рублей. Однако цифра эта будет еще корректироваться в начале года, когда поступят областные и федеральные межбюджетные трансферты. В целом же собственные прогнозируются со стабильным ежегодным ростом.

Расходная часть бюджета города в 2023 году составит 28 млрд 670 млн руб. Дефицит предусмотрен только в 2023 году, а в плановом периоде планируется даже профицит.

Председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Альфия Валиулина доложила о том, что социальная направленность осталась неизменной:

– Доля средств, запланированных на образование, культуру, спорт и здравоохранение, а также социальную политику, составит более половины всех расходов. Наибольший удельный вес в них традиционно занимает сфера образования.

Помимо прочего, в бюджете заложено более 1,3 миллиарда на питание воспитанников детских садов, учащихся начальных классов и детей с ограниченными возможностями здоровья в школах. Около 186 млн рублей направят на оплату услуг физической охраны в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования детей, культуры, спорта. Также будут сохранены все действующие меры социальной поддержки. В 2023 году расходы муниципалитета в сфере социальной политики составят почти 650 млн рублей.

– Мы были обязаны принять бюджет надежный, социально ориентированный. Исполнение всех социальных гарантий обеспечено, но при этом мы должны были учесть все показатели, в том числе за счет планирования дефицита бюджета. И с такими базовыми показателями мы входим в 2023 год. Конечно, будут еще корректировки бюджета по результатам первого квартала 2023 года. Доходы увеличатся, когда до нас дойдет областное и федеральное финансирование, – подчеркнул председатель Думы Евгений Стекачев.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют порядка 20 км городских дорог, а 539 млн рублей направят на организацию пассажирских перевозок и обновление парка муниципального транспорта. На благоустройство города будет направлено более 1 миллиарда рублей. Немалую долю в этом займут инициативные проекты: «Народные инициативы» и «Формирование комфортной городской среды». Сейчас определяется 40 проектов, которые примут участие в региональном конкурсе и, в случае победы, в следующем году получат поддержку из областного и местного бюджетов.