Депутат ЗС Тимур Сагдеев провел совещание с аудиторами Счетной палаты РФ.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев провел заседание комиссии по контрольной деятельности. На нем обсуждались вопросы переселения граждан из домов, которые были построены во время промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. В совещании приняли участие представители Счетной палаты России и Контрольно-Счетной Палаты Иркутской области.

В частности, обсуждались вопросы проведения в Иркутской области контрольного мероприятия Счетной палаты по аудиту исполнения бюджета в части достаточности и результативности принимаемых мер по завершению расселения и сноса жилья. Также проводится анализ того, насколько эффективно выделяются субсидии. Специалисты рассказали, что уже осмотрели объекты в Железнодорожном муниципальном образовании Усть-Илимского района.

Итоги аудита будут рассмотрены на коллегии Счетной палаты РФ.

Раннее Тимур Сагдеев, представляющий в областном парламенте интересы жителей Нижнеудинского района, рассказал о выставке «Край возле самого неба». Она посвящена культуре одного из самых малочисленных северных народов Сибири - тофаларов. Экспозиция открылась 3 ноября в ГВЦ им В.С. Рогаля в Иркутске.