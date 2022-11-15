Меморандум о развитии дорог подписали глава Росавтодора и губернатор Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Документ о развитии автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения во время рабочей встречи в Москве подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Меморандум рассчитан на пять лет и за это время в Приангарье должно быть приведено в нормативное состояние 85% автодорог общего пользования, входящих в опорную сеть Российской Федерации. В нашей области в эту сеть входит 27 участков федеральных и региональных трасс общей протяженностью 3,9 тысячи километров, из них 15 дорог протяженностью 2,2 тысячи километров - регионального значения, за их состояние отвечает правительство Иркутской области. В целом, из всех этих участков в номативном состоянии сейчас находится более 60%.

– В ближайшие годы федеральное финансирование по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» для Иркутской области останется на прежнем уровне – это пять миллиардов рублей. Регион также сохранит финансирование, таким образом общая сумма будет составлять 12 миллиардов рублей. Это позволит не снижать темпы и к 2027 году достичь поставленных показателей, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Во время рабочей встречи Игорь Кобзев и Роман Новиков обсудили ремонт федеральной трассы «Вилюй», соединяющей север Иркутской области и Якутию, вынос автодороги с плотины ГЭС в Братске, строительство и реконструкцию автодорог в районе озера Байкал, в частности федеральной трассы. Проработкой этих проектов сейчас занимается Федеральное дорожное агентство.