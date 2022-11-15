Городские предприятия Иркутска переведены на зимний режим работы. Фото: администрация Иркутска

Все муниципальные предприятия Иркутска переведены на зимний режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе областного центра.

- Подходят к концу ремонты дорог, парков и общественных пространств, - рассказали в мэрии. - На новых объектах до первых заморозков засеяли газоны методом гидропосева. В благоустроенных скверах, а также на обновленных дорогах установили новое освещение.

Так, дорожная служба города отремонтировала и подготовила к сезону снегоуборочную технику. Также были сделаны запасы антигололедных материалов. Транспортная компания обеспечила работу печек и обогревателей в салонах каждого трамвая. Специалисты «Горзеленхоза» убрали с клумб Иркутска более полумиллиона однолетних цветов. Многолетники же будут зимовать на открытом воздухе. Для этого растения обрезали и засыпали опилками. Также в областном центре в преддверии низких температур помыли все памятники, уличную ярмарку фруктов и овощей заменили на прилавки с теплыми варежками и носками, а на улице Лопатина, 51 уже залит каток. Еще 26 объектов будут готовы в течение месяца. Важно! Нельзя выходить на неокрепшую корку, покрывающую водоемы. Это может стоить нарушителю правил безопасности жизни.

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