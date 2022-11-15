Фонды картинной галереи Усть-Илимска выросли до 1,7 тысяч произведений искусства

Виталий Перетолчин: Фонды картинной галереи Усть-Илимска за 30 лет выросли до 1,7 тысяч произведений искусства.

Картинная галерея Усть-Илимска отметила 30 лет. С юбилеем коллектив учреждения культуры поздравил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗакСобрания Виталий Перетолчин. В парламенте он представляет интересы жителей этой северной территории.

- Здесь всегда удивляют интересными выставками и творческими проектами, - отметил депутат. - Сотрудники галереи – профессионалы, постоянно пополняют фонды, создают экспозиции, проводят творческие встречи с художниками.

История галереи начинается 2 октября 1991 года. Первая выставка состоялась в 1992 году, а два года спустя зал переименовали в картинную галерею. Сейчас в ее фондах насчитывается около 1,7 тысяч произведений живописи и графики, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства. Это картины авторов советских времен, а также современных.

- Галерея стала местом встреч и общения профессионалов и любителей, художников и поэтов, людей творческих и просто тянущихся к прекрасному, - заключил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Перетолчин. - Желаю всем сотрудникам галереи новых успехов и вдохновения, ярких творческих проектов.