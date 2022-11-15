Жителей Иркутска предупреждают о мясе и яйцах кур, зараженных опасным вирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

На полки магазинов Иркутска поступила опасная продукция. Роспотребнадзор предупреждает, что мясо и яйца кур птицефабрики «Комсомольская», которая находится в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, могут быть заражены. Употреблять в их пищу опасно для здоровья. Об этом сообщают в администрации столицы Приангарья.

- Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что 24 октября 2022 года на территории указанного предприятия зарегистрирован падеж поголовья сельскохозяйственной птицы. По результатам лабораторных исследований павшей птицы выделена РНК вируса гриппа А подтипа H5, - отмечают специалисты.

Роспотребнадзор отзывает продукцию хабаровской птицефабрики. Иркутян просят быть предельно внимательными.

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