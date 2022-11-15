Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области будет организовано в ближайшее время. Вопрос решается по поручению губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом в прямом эфире сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области

-Пока ситуация такая - какие-то муниципалитеты приняли решение об освобождении детей мобилизованных от оплаты за питание в детских садах, а какие-то нет, - сказала Валентина Вобликова. - Надо понимать, что это серьезная финансовая нагрузка на бюджет. Поэтому сейчас на уровне региона решается, как будут работать механизмы компенсации затрат на это. Кроме того, готовим варианты и по бесплатному питанию в школах для старшеклассников, отцы которых мобилизованы.

Уже собрана информация о том, сколько детей в регионе нуждаются в такой поддержке.