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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:07

Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных планируют в Иркутской области

Решение об организации бесплатного питания в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области примут в течение недели
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области.

Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области будет организовано в ближайшее время. Вопрос решается по поручению губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом в прямом эфире сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Бесплатное питание в школах и детсадах для детей мобилизованных в Иркутской области

-Пока ситуация такая - какие-то муниципалитеты приняли решение об освобождении детей мобилизованных от оплаты за питание в детских садах, а какие-то нет, - сказала Валентина Вобликова. - Надо понимать, что это серьезная финансовая нагрузка на бюджет. Поэтому сейчас на уровне региона решается, как будут работать механизмы компенсации затрат на это. Кроме того, готовим варианты и по бесплатному питанию в школах для старшеклассников, отцы которых мобилизованы.

Уже собрана информация о том, сколько детей в регионе нуждаются в такой поддержке.