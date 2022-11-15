Индекс промышленного производства в Иркутской области составляет 104,1% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье подвели итоги девяти месяцев текущего года для экономики региона. К слову, показатели радуют, несмотря на то, что существуют некоторые негативные последствия пандемии и санкций. Так, индекс промышленного производства составил 104,1%. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы видим положительную динамику, но нужно держать, что называется, руку на пульсе, - подчеркнул первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. - Важно сделать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы предприятий региона, создания новых организаций, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также нужно налаживать экономику в муниципальных образованиях области. Это будет способствовать развитию экономики региона в целом.

Что касается сферы строительства, за первые 6 месяцев текущего года объем работ достиг 111,3% к соответствующему периоду 2021-го. Темпы роста зарплаты в промышленном секторе области составили 21%.

Напомним, ранее в Иркутскстате рассказали об объемах строительства в регионе за период с января по август 2022 года. По данным специалистов, за неполный год на возведение зданий и т.д. потратили 206,1 миллиард рублей. Это на 14,3% больше, чем в прошлом году. При этом объем жилищного строительства увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составил 880,1 тыс. кв. метров.

«Мы видим положительную динамику, но нужно держать, что называется, руку на пульсе. Важно сделать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы предприятий региона, создания новых организаций, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также нужно налаживать экономику в муниципальных образованиях области. Это будет способствовать развитию экономики региона в целом», - подчеркнул первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.