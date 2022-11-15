Виновник смертельного ДТП в Киренском районе 5 лет проведет в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киренске суд огласил приговор 21-летнему лихачу, из-за которого погибла 45-летняя женщина. ДТП произошло еще в 202-м году. Ночью молодой водитель ехал по одной из улиц села Кривошапкино. На проезжей части, на полосе встречного движения, находилась сибирячка. Парень сбил ее и не остановившись, скрылся с места аварии. Пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Впоследствии фигурант был установлен сотрудниками полиции, в ходе допросов он свою причастность к совершенному преступлению не признавал, выдвигая различные версии, - отмечают в ведомстве.

Киренский городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему 5 лет в колонии-поселении. Также в течение двух лет он не сможет работать в должности водителя любого транспорта. Семье погибшей женщины виновник аварии обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сторону защиты такое решение не устроило. Однако

Иркутский областной суд оставил приговор без изменения.

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