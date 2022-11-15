Депутаты Думы Иркутска единогласно приняли бюджет на 2023 год

Фото: пресс-служба Думы Иркутска.

Доходы городской казны в следующем году прогнозируются на уровне 28,2 млрд рублей, из них 14,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Общий объем расходов – 28,6 млрд рублей. Дефицит составит 430 млн рублей или 3,1%. Однако эти цифры еще будут корректироваться в процессе работы после получения межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов.

– Бюджет остается социально направленным. Более половины расходов будет направлено на социальную сферу, 38% – на городское хозяйство, 11% – на иные сферы. Среди приоритетных направлений: выполнение указов Президента РФ: сохранение уровня зарплаты бюджетников, сохранение всех действующих мер социальной поддержки граждан, обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства, завершение или продолжение ранее начатого строительства, реконструкции, капремонта объектов, – пояснил председатель Думы Евгений Стекачев.

Существенная часть из общегородской казны, а именно - 12,3 млрд рублей, - будет направлена на деятельность детских образовательных учреждений, школ и детских садов. В частности, на бесплатное питание школьников заложено 823 млн рублей, на поддержку одаренных детей – 3,2 млн рублей.

– Продолжится строительство социальных объектов. Начнутся работы по возведению двух школ – в Ново-Ленино и микрорайоне Союз, а также проведены подготовительные работы для строительства школы по ул. Мелентьева, – дополнил Евгений Стекачев.

Всего в строительство и ремонт социальных объектов планируется вложить более 1,5 млрд рублей. В том числе на завершение строительства блоков начальных классов в школах №№ 53, 57, 75, детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино, на реконструкцию здания культурно-досугового центра по ул. Рабочего Штаба, 19.

– Для администрации и Думы города приоритет – это комфорт горожан. Поэтому мы продолжаем работать над строительством новых детских садов и школ, ремонтировать дороги, обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – При поддержке правительства области в текущем году Иркутск перешагнул 30-миллиардный бюджет, получил дополнительное финансирование на ремонт четырех дорог, строительство объектов социальной сферы, а также выполнение глобальных задач, связанных с развитием инженерной инфраструктуры. Реализация этих проектов – пример настоящей командной работы, в которую сегодня включен каждый житель нашего города.

Около 500 млн рублей выделено на работу программы «Физическая культура и спорт»., 1,3 млрд рублей - на «Формирование комфортной городской среды». Почти 4 млрд рублей запланировано потратить на развитие транспортной системы и 1,6 млрд - на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».