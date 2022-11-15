На зимний режим работы перешли муниципальные предприятия Иркутска

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Все городские службы Иркутска переведены на зимний режим: подготовка к холодному времени года завершена.

– От профессионализма, ответственности и добросовестности сотрудников МУПов напрямую зависит городской быт, обустроенность повседневной жизни каждого иркутянина. Поставил задачу – оперативно отрабатывать запросы от горожан, действовать четко, слаженно, скоординированно. В ежедневном режиме контролируем уборку снега, содержание дорог и придомовых территорий, выход муниципального транспорта, прочие насущные вопросы, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

МУП «ИркутскАвтодор» переходит на зимнюю уборку дорог. На предприятии провели отладку оборудования, сформировали запас антигололедных материалов. По мере надобности работает до 104 единиц техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, снегопогрузчики, подметально-уборочные комплексы.

МУПЭП «Горзеленхоз» подготовил городские парки и клумбы к зимовке и уже успел вырастить на продажу живые хвойные деревья. Ремонтные работы заканчиваются, на местах благоустройства успели засеять газоны и провести новое освещение. Помыли и отполировали более 50-ти памятников и арт-объектов специалисты МКУ «Городская среда», а в осеннем общегородском субботнике приняло участие более 8 тысяч жителей города.

Инженеры МУП «Иркутскгортранс» уверяют, что в салонах трамваев будет тепло, МУП «Центральный рынок» сменил профиль уличной торговли: вместо ярмарки по продаже фруктов и овощей появятся палатки с теплыми вещами: шалями, шерстяными носками, варежками и многим другим.

МКУ «Городской спортивно-методический центр» заливает корты во дворах. Уже готова площадка на ул. Лопатина, 51, скоро появится еще 26. Покататься на коньках и сыграть в хоккей там могут все желающие. А вот выходить на лед в других местах не рекомендуется: сотрудниками МКУ «Безопасный город» в целях предупреждения несчастных случаев уже поставили знаки «Выход на лед опасен». Специалисты аварийно-спасательной службы Иркутска совместно с комитетами по управлению округами проводят ежедневный мониторинг водных объектов города.