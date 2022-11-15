Мюзикл-фантасмагорию «Мертвые души» поставят в Иркутском музыкальном театре. Фото: правительство Иркутской области

Классику в современном видении представят иркутскому зрителю на сцене музыкального театра. Даже декорации будут выполнены в стиле стимпанк. В основу мюзикла-фантасмагории ляжет одноименное произведение Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Авантюрист Павел Иванович Чичиков приезжает в уездный город, чтобы провернуть финансовую аферу, однако в какой-то момент герои отходят от оригинального сюжета. На сцене появятся персонажи и мотивы из других произведений Гоголя, таких как «Ревизор», «Нос», «Шинель», «Игроки» и сам писатель, - рассказали в правительстве региона.

Эта постановка станет одной из самых масштабных в истории театра. Практически все члены труппы сыграют роли в уникальном спектакле.

Напомним, ранее Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского познакомил зрителей с новыми солистами в честь старта 82-ого театрального сезона. Истории и фотографии артистов опубликовали в социальных сетях музтеатра.