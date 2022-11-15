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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:58

Семь предприятий Иркутской области будут производить экипировку для военнослужащих

В случае поступления госзаказов мощности будут увеличены
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Семь предприятий Иркутской области будут производить экипировку для военнослужащих

Семь предприятий Иркутской области будут производить экипировку для военнослужащих

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу 7 из 19 предприятий легкой промышленности в Приангарье выразили готовность к предоставлению мощностей для производства экипировки для военнослужащих. Это 39 видов обмундирования. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области со ссылкой на министра экономического развития и промышленности региона Наталью Гершун.

- Производственные мощности семи компаний легкой промышленности позволяют производить всесезонные комплекты полевого обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы, - отметили в правительстве Приангарья.

В случае поступления согласованных госзаказов, производственная мощность может быть увеличена.

Напомним, ранее в правительстве Иркутской области рассказали, что входит в список дополнительного снаряжения для мобилизованных. За счет регионального бюджета закупают разгрузочные жилеты, рюкзаки, перчатки, наколенники, налокотники, балаклавы, металлические фляги и тарелки, носки, противоосколочные очки, спальные мешки и коврики под спальные мешки. При этом военнослужащие могут запросить что-то из необходимых ему вещей.