Семь предприятий Иркутской области будут производить экипировку для военнослужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу 7 из 19 предприятий легкой промышленности в Приангарье выразили готовность к предоставлению мощностей для производства экипировки для военнослужащих. Это 39 видов обмундирования. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области со ссылкой на министра экономического развития и промышленности региона Наталью Гершун.

- Производственные мощности семи компаний легкой промышленности позволяют производить всесезонные комплекты полевого обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы, - отметили в правительстве Приангарья.

В случае поступления согласованных госзаказов, производственная мощность может быть увеличена.

Напомним, ранее в правительстве Иркутской области рассказали, что входит в список дополнительного снаряжения для мобилизованных. За счет регионального бюджета закупают разгрузочные жилеты, рюкзаки, перчатки, наколенники, налокотники, балаклавы, металлические фляги и тарелки, носки, противоосколочные очки, спальные мешки и коврики под спальные мешки. При этом военнослужащие могут запросить что-то из необходимых ему вещей.