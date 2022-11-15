Экономика Иркутской области справляется с последствиями санкций и пандемии

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

О том, как справляется Иркутская область с давлением санкций и последствиями пандемии доложил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. За девять месяцев с начала года индекс промышленного производства составил 104,1%. Продолжают расти объемы строительства и заработные платы в промышленном секторе.

- Мы видим положительную динамику, но нужно держать, что называется, руку на пульсе. Важно сделать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы предприятий региона, создания новых организаций, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также нужно налаживать экономику в муниципальных образованиях области. Это будет способствовать развитию экономики региона в целом, - подчеркнул Константин Зайцев.

По мнению министра экономического развития и промышленности региона Натальи Гершун, сохранить положительную динамику основных экономических показателей удалось, в том числе, благодаря мерам поддержки бизнеса и населения: снижена фискальная нагрузка на бизнес, в два раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей, для предприятий инвестиционной и научной направленности, а так же работающих в сфере информационных технологий предусмотрены налоговые льготы. Помогают местным предприятиям развивать экспортную деятельность. Кроме того, докапиталилизированые местные фонды развития промышленности и микрокредитования, что позволило сохранить прежнюю процентную ставку.

К настоящему моменту в общероссийском “Сервисе импортозамещения” зарегистрировано уже 184 предприятия Иркутской области, производящих более 3 тысяч видов продукции. Для их поддержки проведено порядка 3,5 тысячи тендеров на закупку импортозамещающих товаров.

На заседании обсудили вопрос подключения новых предприятий к электроэнергии – таких в регионе сейчас более 20. Константин Зайцев поручил министерству экономического развития региона активнее включаться в создание новых производств, работать совместно с муниципалитетами, помогать им в поиске и поддержке инвесторов.