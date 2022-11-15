Всех на ноги поднимем и доченьку свою вызволим. Пенсионеры из Иркутска отдали мошенникам все свои деньги

Полиция призывает быть бдительными Фото: Олег ЗОЛОТО

- Всех на ноги поднимем и доченьку свою вызволим!

Так объяснили свою мотивацию два пенсионера из Иркутска, которые отдали мошенникам все деньги, какие у них были. Телефонные аферисты не успокаиваются и продолжают искать новых жертв. На этот раз они рассказали пожилым родителям о том, что их любимая дочь сбила человека. Схема классическая: подставная девушка делает тревожный звонок, вслед за ней звонит лжеправоохранитель. Об этом рассказали в МВД Иркутской области.

- Испуганная пожилая пара из Иркутска отдала мошенникам все свои деньги - 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов. Убедили собрать деньги и вместе с наволочкой и другими вещами отдать курьеру. Якобы это поможет избежать «уголовной ответственности», - объяснили в ведомстве.

Позже они начали отвлекать пенсионеров написанием всяких заявлений, чтобы те не догадались сразу позвонить родственникам. Когда стало ясно, что дочь не попадала в аварию, семья пошла в полицию, чтобы написать заявление.