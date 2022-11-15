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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 7:24

Всех на ноги поднимем и доченьку свою вызволим. Пенсионеры из Иркутска отдали мошенникам все свои деньги

Пенсионеры из Иркутска отдали мошенникам 2,5 тысячи долларов за спасение дочери
Дарья БОЛЕСОВА
Полиция призывает быть бдительными

Полиция призывает быть бдительными

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Всех на ноги поднимем и доченьку свою вызволим!

Так объяснили свою мотивацию два пенсионера из Иркутска, которые отдали мошенникам все деньги, какие у них были. Телефонные аферисты не успокаиваются и продолжают искать новых жертв. На этот раз они рассказали пожилым родителям о том, что их любимая дочь сбила человека. Схема классическая: подставная девушка делает тревожный звонок, вслед за ней звонит лжеправоохранитель. Об этом рассказали в МВД Иркутской области.

- Испуганная пожилая пара из Иркутска отдала мошенникам все свои деньги - 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов. Убедили собрать деньги и вместе с наволочкой и другими вещами отдать курьеру. Якобы это поможет избежать «уголовной ответственности», - объяснили в ведомстве.

Позже они начали отвлекать пенсионеров написанием всяких заявлений, чтобы те не догадались сразу позвонить родственникам. Когда стало ясно, что дочь не попадала в аварию, семья пошла в полицию, чтобы написать заявление.