Мурал «Девушка и ветер» появился в Усолье-Сибирском на Ленинском проспекте

Подобные муралы стали появляться в разных городах региона. Фото: Анна Васина

Администрация Усолья-Сибирского поделилась фото нового мурала, который появился на фасаде многоэтажного здания по Ленинскому проспекту. На рисунке изображена девушка на коне, которая лихо скачет куда-то вперед. Композиция называется «Девушка и ветер». Пользователи соцсетей положительно отозвались о граффити.

- Мурал на усольском доме навеян самой известной легендой о строптивой и непокорной красавице Ангаре, убегающей от отца Байкала к возлюбленному Енисею. Потому и наряд ее раскрашен в цвета чистейшей воды, а конь, на котором мчится беглянка, олицетворяет байкальские ветры, несущие волны вперед, - объяснили в мэрии.

Работы провели по программе «Музей под открытым небом», он подразумевает появление арт-объектов на улицах городов Иркутской области. В основном речь о муралах - больших росписях на торцах многоквартирных домов. На то, чтобы создать «Девушку и ветер» ушло 20 часов работы.

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