Квадрокоптеры и теплые вещи отправлены военнослужащим из Иркутской области

Фото: пресс-служба Думы Иркутска.

Иркутяне продолжают активно помогать землякам, находящимся на передовой. Об очередной посылке, подготовленной гуманитарным центром “Своих не бросаем” рассказал соучредитель гуманитарного центра, депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 22 Алексей Распутин:

- Были приобретены три квадрокоптера: два за счет благотворительных средств неравнодушных жителей и третий – на пожертвования ООО «ТоргСервис». Стоимость каждого беспилотника – 95 тысяч рублей. Один квадрокоптер мы передали нашим ребятам из Росгвардии: они в декабре уезжают в зону специальной военной операции, сейчас готовятся. – Еще один отправили артиллеристам в зону СВО – по их заказу. А третий передадим для наших мобилизованных в учебную часть в Новосибирской области – для отработки навыков управления, с последующей передачей в воинскую часть.

В гуманитарный центр приносят медикаменты, теплые вещи, обувь,детские рисунки и письма для военнослужащих. В сборах участвуют общественные организации, детские сады и школы, волонтеры, неравнодушные жители. Помощь здесь собирают не только для военных.

– На этой неделе взяли в работу семью из Мариуполя. Они выехали в апреле из города по гуманитарному коридору, квартиру разбомбило. В Иркутске их приютили родственники, супруги уже оформили российское гражданство, оформляют пенсию, – прокомментировал Алексей Распутин. – Мы поддержали семью по ее запросу гуманитарным набором: постельным бельем, средствами гигиены, продуктовым набором и теплыми вещами. Спасибо каждому участнику гуманитарного центра за бесценный вклад в общее дело.

Гуманитарный центр «Своих не бросаем» в предместье Рабочее работает по двум адресам: ул. Баррикад, 135 (приемная депутата Алексея Распутина), телефон: 8-964-653-45-17 и ул. Зимняя, 1 (ТЦ «ТоргСервис», администрация, 2 этаж), телефон: 43-65-10. Группа в «Вайбере»: 8-964-653-45-17.