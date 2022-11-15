Проверку после выброса золы на заводе в Усолье-Сибирском проведут следователи

После проверки будет понятно, есть ли нарушение законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе СК Иркутской области сообщили о начале проверки после публикации в социальных сетях информации о выбросе золы на заводе в Усолье-Сибирском. Рабочие демонтировали конструкции уже не работающего предприятия, когда из трубы начался выброс огромного количества золы.

- В материале говорится о том, что выбросы сказались на самочувствии местного населения. По данному факту следственным отделом по Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в ведомстве.

Специалисты проведут экспертизу влияния золы на природу и организм человека, появилось ли загрязнение воздуха. После этого уже можно будет принять процессуальное решение, выяснив, есть ли нарушение статьи законодательства.

Ранее «КП-Иркутск» писала о том, что на полки магазинов Иркутска поступила опасная продукция. Роспотребнадзор предупреждает, что мясо и яйца кур птицефабрики «Комсомольская», которая находится в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, могут быть заражены. Употреблять в их пищу опасно для здоровья.

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