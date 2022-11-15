Утвержден перечень мер социальной поддержки для мобилизованных и их семей в Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Распоряжение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева объединило все предусмотренные на сегодняшний день меры социальной поддержки, предоставляемые на территории Иркутской области гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей.

Единовременные выплаты предоставляются всем мобилизованным из Иркутской области, в том числе 50 тысяч рублей первокурсникам – детям участников СВО. Так же обеспечивается отдых и оздоровление детей мобилизованных в возрасте от 4 до 18 лет - по заявлениям членов семей мобилизованных уже формируются списки для отдыха на школьные зимние каникулы. Часть мер соцподдержки предоставляется органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований региона и носит рекомендательный характер.

– Например, организация бесплатного детского питания в образовательных организациях и освобождения от платы за посещение дошкольных учреждений относятся к полномочиям органов местного самоуправления. И некоторые муниципалитеты уже приняли решения об освобождении от оплаты. Мы сейчас прорабатываем возможность компенсации из регионального бюджета тем муниципалитетам, которые не смогут решить эту проблему самостоятельно. Именно такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев, – отметила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Всего в перечне 30 пунктов. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области https://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/335657. Для удобства в регионе действуют 42 муниципальных штаба по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.