Новую остановку у больницы №8 установили на маршруте №37 в Иркутске от Ново-Ленино

Остановка будет удобна для пациентов медучреждения Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске ввели новую остановку общественного транспорта по маршруту №37, которые едет от Ново-Ленино до центрального рынка. Остановочный комплекс уже смонтировали, она находится по пути из Березового микрорайона. Остановка называется «Больница № 8». Об этом рассказали в администрации города.

Главной причиной добавления остановки стали просьбы горожан. В первую очередь она будет удобна для пациентов больницы.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что следователи начали проверку после публикации в социальных сетях информации о выбросе золы на заводе в Усолье-Сибирском. Рабочие демонтировали конструкции уже не работающего предприятия, когда из трубы начался выброс огромного количества золы.

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