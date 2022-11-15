Профильный комитет ЗС рекомендовал принять закон о бюджете Иркутской области в первом чтении.

На заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания под председательством Натальи Дикусаровой рассмотрен проект закона о бюджете Иркутской области на 2023, 2024 и 2025 годы.

Министр финансов региона Наталия Бояринова пояснила, что налоговые и неналоговые доходы вырастут. Так, в 2023 году рост по отношению к этому году составит более 6%. Предлагается в 2023 году утвердить общий объем доходов бюджета в сумме 233 миллиарда рублей, а расходы - 253 миллиарда рублей. Больше всего денег пойдет в муниципальные образования.

Обсуждая проект, депутаты обратили внимание на необходимость корректировки распределения единого налогового платежа, так как пени и штрафы должны будут поступать в местные бюджеты. Также указали на то, что нужны средства на модернизацию систем пожарной безопасности на объектах образования, ремонт пищеблоков, покупку альтернативных источников электроснабжения, покупку школьных автобусов.

Предложения поступили и от прокуратуры – по созданию областного маневренного жилого фонда, капремонта многоквартирных домов - объектов культурного наследия, финансирования мероприятий по обращению с безнадзорными животными.

Бюджет рассмотрят на сессии 16 ноября в первом чтении, затем работа над ним продолжится в рамках второго чтения.

- Это будут точечные поправки по отдельным объектам в территориях, есть и срочные вопросы, которые обозначили муниципальные образования, - прокомментировала Наталья Дикусарова.