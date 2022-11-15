Новый автобусный маршрут №44 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый автобусный маршрут №44 в Иркутске начал работать с 15 ноября, транспорт ездит до поселка Славный. Всего будут работать два автобуса средней вместимости - больше по этому направлению не нужно. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Новый автобусный маршрут №44 в Иркутске: расписание, остановки

Общая протяженность маршрута более 22 километров, всего 16 остановок в две стороны от центрального рынка до поселка. Автобусы будут следовать от центрального рынка в сторону улицы К. Либкнехта, далее к ДОСААФ, Прибрежной, Ушаковской, Карпинской, Плишкинского тракта и далее.

Автобусы ходят с интервалом в полчаса. То есть один выезжает на маршрут в 7 утра, а второй - в 7:30. До 10 утра транспорт будет ходить регулярно, потом большой перерыв до 16:00. После этого часа автобусы будут ездить регулярно до 19:30 часов вечера.

Маршрут проходит через следующие улицы:

Транспорт следует по улицам: Тимирязева, Литвинова, Дзержинского, К. Либкнехта, Уткина, Подаптечная, Ямская, Поленова, Култукская, Баррикад, Ленская, Карпинская, Плишкинский тракт, Дмитрия Давыдова, Плишкинский тракт, Карпинская, Ленская, Баррикад, Култукская, Красноказачья, Трудовых резервов, Декабрьских событий, Тимирязева.

Транспорт следует по улицам: Тимирязева, Литвинова, Дзержинского, К. Либкнехта, Уткина, Подаптечная, Ямская, Поленова, Култукская, Баррикад, Ленская, Карпинская, Плишкинский тракт, Дмитрия Давыдова, Плишкинский тракт, Карпинская, Ленская, Баррикад, Култукская, Красноказачья, Трудовых резервов, Декабрьских событий, Тимирязева.