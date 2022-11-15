Проверку после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области начали следователи

Пострадавших нет
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Жигаловском районе Иркутской области вертолет Ми-8 аварийно приземлился 15 ноября. Вертолет летел по направлению из Иркутска в Жигалово и по какой-то причине совершил аварийную посадку. Известно, что на борту были четыре человека, все являются членами экипажа. Об этом сообщили в СК Иркутской области.
- В результате авиационного происшествия лица, находящиеся на борту не пострадали, судно получило повреждения. В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты, - рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев тоже прокомментировал ситуацию. По его словам, вертолет летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение, а на место происшествия отправились спасатели.
- Информация будет обновляться. Буду держать вас в курсе.
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