Проверку после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области начали следователи

Пострадавших нет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Жигаловском районе Иркутской области вертолет Ми-8 аварийно приземлился 15 ноября. Вертолет летел по направлению из Иркутска в Жигалово и по какой-то причине совершил аварийную посадку. Известно, что на борту были четыре человека, все являются членами экипажа. Об этом сообщили в СК Иркутской области.

- В результате авиационного происшествия лица, находящиеся на борту не пострадали, судно получило повреждения. В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты, - рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев тоже прокомментировал ситуацию. По его словам, вертолет летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение, а на место происшествия отправились спасатели.

- Информация будет обновляться. Буду держать вас в курсе.

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