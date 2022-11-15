Жителя Тайшетского района осудили за кражу денег и украшений у знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшетском районе суд вынес приговор жителю села Саранчет. Мужчину признали виновным в краже. В июне текущего года он пришел в дом своей знакомой, присвоил себе ее деньги и золотые украшения, после чего скрылся. Вскоре его задержала полиция. Однако к тому времени сибиряк уже успел избавиться от "добычи". Об этом сообщает информационный портал "Тайшет24" со ссылкой на межрайонную прокуратуру.

- Общая сумма ущерба достигает 49 200 рублей, - отмечают в ведомстве.

В качестве наказания суд назначил жителю Саранчета 300 часов обязательных работ. Часть украденных вещей правоохранителям все же удалось вернуть хозяйке.

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