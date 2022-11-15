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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 10:20

Глав госучреждения поймали на получении взятки в 450 тысяч рублей в Иркутской области

Государственные служащие должны были получить миллион, но их раскрыли раньше
Дарья БОЛЕСОВА
Их задержали прямо на рабочем месте

Их задержали прямо на рабочем месте

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следователи Приангарья возбудили уголовное дело против двух руководителей государственного учреждения "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области". Их подозревают в получении крупной взятки по сговору. По версии следствия, они взяли деньги у директора строительной фирмы за покровительство.

- Взятка предназначалась за не взыскание с организации штрафных санкций по одному из государственных контрактов, а также за обеспечение победы на конкурсе по заключению государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений одного из учреждений в Зиминском районе Иркутской области, - объяснили в СК региона.

При этом госслужащие успели взять 450 тысяч рублей. Еще 550 тысяч рублей они должны были получить позже, но не срослось - их схему раскрыли. Подозреваемых задержали на рабочем месте, идет расследование.

Отметим, взяткодатель тоже должен будет ответить в суде за нарушение законодательства.