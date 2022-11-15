Бесплатно посещать фитнес-клуб смогут дети мобилизованных в Иркутске

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Занятия по волейболу, танцам, йоге, фитнесу и плаванию, а так же индивидуальные занятия на льготных условиях в фитнес-клубе «X-fit» могут посещать дети мобилизованных иркутян. С такой инициативой выступила сама организация. С руководством клуба встретился глава города Руслан Болотов.

– Убежден, что подобную инициативу подхватят и другие спортивные организации. Обсудили с сотрудниками фитнес-клуба возможность создания дополнительных условий не только для семей мобилизованных, но и для добровольцев, и для служащих по контракту в зоне специальной военной операции. Мы будем продолжать поддерживать организации, которые работают в этом направлении. Помогать нашим бойцам и их близким – наша прямая и общая обязанность, – отметил Руслан Болотов.

Руководитель фитнес-клуба «X-fit» и глава представительства Национального фитнес-сообщества в Иркутской области Дмитрий Швайбович рассказал, что уже подано 50 заявок от ребят, желающих заниматься спортом.

– В удобное для детей время мы проводим фитнес-тестирование для определения уровня физической подготовки. После этого составляем расписание, формируем группы. 13 ребятишек уже начали посещать занятия. Надеемся, с такой инициативой будут выступать спортивные клубы не только в нашем городе, но и в регионе, так как не все имеют возможность приезжать к нам.

Для того, чтобы записать ребенка на тренировки, семьи военнослужащих могут обратиться в отдел по физической культуре и спорту администрации Иркутска по номеру: 52-01-97.