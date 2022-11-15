Спортивно-оздоровительный комплекс за 78 млн рублей открыли в поселке Иркутской области

Теперь спорт стал доступнее Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Плишкино Иркутского района провели открытие нового спортивного комплекса. Его устроили три года по программе "Спорт - норма жизни", которая стала часть национального проекта "Демография". Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- В спорткомплексе общей площадью более 900 квадратных метров имеется универсальный зал для занятий и проведения соревнований по баскетболу, волейболу, единоборствам, а также тренажерный зал, раздевалки и другие вспомогательные помещения, - рассказали про комплекс в пресс-службе.

За три года на возведение комплекса потратили 78 миллионов рублей, при этом большая часть средств пошла из регионального, а не федерального бюджета. Подобные спортивные комплексы строят в населенных пунктах, где в них есть особая необходимость. Целью программы стало повышение доступности занятий спортом.

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