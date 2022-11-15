500 тысяч рублей потребовала мать школьника из Иркутской области, которому оторвало палец

Что будет с рукой в будущем – пока неизвестно. Завтра врачи снимают Савелию швы. Фото: из личного архива Оксаны Ковальчук

История об оторванном пальце у семиклассника Савелия имеет свое продолжение: его мать потребовала выплатить компенсацию за ущерб здоровью в 500 тысяч рублей. Прокурор отправил иск в Усольский городской суд, который рассматривает гражданское дело. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Суд отложил рассмотрение дела на новую дату, 30 ноября 2022 года, в связи с привлечением к участию в деле несовершеннолетнего, от чьих действий пострадал истец, а также и его родителей, на которых законом возложена ответственность за действия несовершеннолетних детей, - рассказали в суде.

Напомним, травма произошла в школе в селе Новожилкино. Школьники неслись по коридору к тяжелой двери, возле которой был Савелий. Чтобы пропустить детей, он оперся о косяк в месте у петель, не подумав о последствиях. Когда школьники с силой раскрыли дверь, у бедного мальчика отлетела фаланга пальца. Но самое тяжело было впереди: он не заживает и гноится. Врачи поставили вопрос об ампутации.

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