Дополнительный урок самбо внедрили в учебный план школ Иркутска и Усть-Илимска

Всего в регионе самбо занимаются 4 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех школах Иркутска и Усть-Илимска появится новый урок в учебном расписании - урок самбо для детей разных возрастов. Они смогут познакомиться с этим спортом и, возможно, выберут карьеру спортсменов в будущем. Об этом сообщил штаб «Единой России» Иркутской области.

- Важнейшие вопросы, которые сейчас требуют решения для введения в школах страны занятий самбо в качестве третьего урока физкультуры, это изменение федерального образовательного стандарта, подготовка учителей и обеспечение материально-технической базы школ для подобных уроков, - объяснили в пресс-службе.

Сейчас в Приангарье самбо профессионально занимаются 4 тысячи человек. Они работают в секциях и ездят на соревнования. Больше всего спортсменов живут в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Усть-Илимске и Тайшете.

Ранее "КП-Иркутск" писала об открытии нового спортивного комплекса за 78 миллионов рублей в поселке Иркутского района.

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