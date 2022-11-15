Погода в Иркутске 16 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 16 ноября. Утром стоит рассчитывать на холод и неприятный ветер, днем уже будет лучше, так как температура поднимется. Однако, теплого солнышка ждать не стоит.

Погода в Иркутске 16 ноября: снег, мороз и ветер

- Переменная облачность, ночью без осадков, днем слабый мокрый снег, ветер юго-восточный с переходом днём на северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -4,-6, днём 0,+2, - дали свой прогноз синоптики.

Погода в Иркутске 16 ноября будет заметно лучше, чем в других территориях Приангарья. Например, в центральных и северных районах температура воздуха может упасть до -21 градуса, а ветер будет достигать 18 метров в секунду.

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