Смертельное столкновение. Два большегруза врезались лоб в лоб на трассе Сибирь в Иркутской области

Один водитель погиб в ДТП с двумя большегрузами на трассе Сибирь
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Иркутской области. В Тайшетском районе, недалеко от поселка Разгон практически лоб в лоб столкнулись два большегруза - Mercedes-Benz Actros и Kenworth. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
- Столкновение произошло на 1244 км автодороги Р-255 «Сибирь», - говорят в МВД. – Большегрузы двигались во встречном направлении.
По всей видимости, удар был не малой силы. Раны, которые получил 50-летний водитель «Мерседеса» оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте ДТП еще до приезда медиков. Второму мужчине повезло больше. Он с различными травмами доставлен в больницу.
- По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавляют в полиции Приангарья.
Сотрудникам Госавтоинспекции нужно выяснить причину смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Два большегруза столкнулись лоб в лоб
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские выясняют причины автоаварии
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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