Смертельное столкновение. Два большегруза врезались лоб в лоб на трассе Сибирь в Иркутской области

Один водитель погиб в ДТП с двумя большегрузами на трассе Сибирь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Иркутской области. В Тайшетском районе, недалеко от поселка Разгон практически лоб в лоб столкнулись два большегруза - Mercedes-Benz Actros и Kenworth. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Столкновение произошло на 1244 км автодороги Р-255 «Сибирь», - говорят в МВД. – Большегрузы двигались во встречном направлении.

По всей видимости, удар был не малой силы. Раны, которые получил 50-летний водитель «Мерседеса» оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте ДТП еще до приезда медиков. Второму мужчине повезло больше. Он с различными травмами доставлен в больницу.

- По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавляют в полиции Приангарья.

Сотрудникам Госавтоинспекции нужно выяснить причину смертельного дорожно-транспортного происшествия.

ДТП с двумя большегрузами на трасса Сибирь: фото

Два большегруза столкнулись лоб в лоб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские выясняют причины автоаварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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