«Монета-то фальшивая». Житель Иркутска заплатил за премиальный гаджет поддельными пятитысячными банкнотами

Житель Иркутска заплатил за премиальный гаджет поддельными пятитысячными банкнотами Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутянин расплатился за дорогостоящий телефон поддельными пятитысячными купюрами. Теперь его будут судить за сбыт фальшивых денег. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Летом 29-летний мужчина присмотрел на сайте объявлений дорогостоящий телефон. Встретился с продававшей его 20-летней студенткой из Ангарска и передал ей 13 купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Покупка состоялась. Ангарчанка решила не хранить наличными такую крупную сумму денег, в тот же день решила положить их себе на счет.

- Когда банкомат несколько раз не принял эти деньги, я заподозрила, что они могут быть фальшивыми и пошла в полицию, - рассказала потерпевшая.

Догадки девушки подтвердились. Купюры оказались поддельными. Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области и Ангарского городского округа задержали подозреваемого. Оказалось, что к нему эти «бумажки» попали точно таким же образом. В мае он продал свой телефон, заплатили ему купюрами в 5000 рублей в количестве 15 штук. По данным следствия, он догадывался, что деньги фальшивые, но в полицию не пошел.

- Вместо обращения в полицию он решил избавиться от них аналогичным способом, приискав на популярном сайте подходящее объявление о продаже дорогостоящего гаджета, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Следователи доказали вину мужчины, в скором времени дело рассмотрят в Ангарском городском суде. Максимальное наказание за такое преступление – восемь лет лишения свободы.

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